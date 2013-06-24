Перші результати Секторальної робочої групи «Молодь та спорт» з формування політики, що відображена у цілях та завданнях плану відновлення України від наслідків війни, обговорили вчора на позачерговому засіданні СРГ у Всеукраїнському молодіжному центрі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засідання відбулося у гібридному форматі під співголовуванням заступника Міністра молоді та спорту України Матвія Бідного та Представника Фонду народонаселення ООН в Україні Хайме Надаля.

Участь в засіданні також взяли заступниця Міністра молоді та спорту України Марина Попатенко, заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Анатолій Куцевол, народний депутат України Олександр Санченко та представники міжнародних агенцій, дипломатичних місій та інших організацій.

Матвій Бідний у своєму виступі зазначив, що робочою групою «Молодь та спорт» напрацьовано пропозиції до 5 цілей та 127 завдань плану відновлення України від наслідків війни. Запропоновано 37 національних проектів, що заплановано реалізувати до кінця 2032 року.

За його словами, частина з них почала свою реалізацію як відповідь на виклики війни. Це ВідНова, СпівДія, Національна волонтерська платформа, проект єМолодь, проєкт Електронний реєстр спортивних споруд, Онлайн сервіс для присвоєння спортивних звань.

Заступник Міністра також розповів про флагманські проекти Мінмолодьспорту, спрямовані на реалізацію реформ у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання.

«Перший з них – це Український молодіжний фонд – державна установа, відповідальна за реалізацію молодіжної політики, що надаватиме гранти на підтримку актуальних для держави молодіжних проєктів. Фонд буде утворено на засадах партнерства держави та міжнародних організацій», – підкреслив Матвій Бідний.

Другий проект, як озвучив заступник Міністра, – «Єдина Україна». Його мета – розвиток демократичного, свідомого та відповідального суспільства, формування громадянської позиції та підготовка населення до цивільного захисту, формування безпекового середовища.

Третій проект, за словами Матвія Бідного – це запровадження європейської моделі спорту в Україні. Проект спрямований на запровадження нової системи регулювання діяльності у сфері фізичної культури та спорту. Основні пріоритети: формування здорової нації, впровадження клубної системи, автономія спорту, ефективне використання спортивних споруд, цифровізація.

«Успішна реалізація проекту передбачає впровадження великої кількості системних змін до чинного законодавства України, що відповідатимуть загальному євроінтеграційному вектору розвитку країни. З огляду на це ми потребуємо експертної допомоги для напрацювання та прийняття відповідних проєктів актів», – зауважив заступник Міністра.