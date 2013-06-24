Президент України Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Денису Шмигалю активізувати процес запуску конкурсу з обрання глави НАБУ.

Про це Глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу», - сказав Президент.

Раніше Зеленський заявляв, що конкурс з обрання керівника Національного антикорупційного бюро має бути оголошено найближчими днями або тижнями, а питання щодо призначення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має вирішувати конкурсна комісія.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн у відеозверненні до українського парламенту у п’ятницю заявила, що міжнародна спільнота мобілізує підтримку зусиль для відновлення України, але для посилення впливу інвестицій необхідно поєднати відбудову країни з новою хвилею реформ. Серед іншого вона наголосила на необхідності призначення керівників НАБУ і САП.

Глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.