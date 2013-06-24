Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що відмова його країни від придбання російських гелікоптерів є остаточною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.

Заява президента Філіппін пролунала після того, як російський посол у Манілі Марат Павлов виступив із заявою, у якій закликав філіппінський уряд «виконати зобов’язання за контрактом» щодо придбання російських гелікоптерів.

Контракт вартістю у 227 мільйонів доларів США щодо придбання російських гелікоптерів був підписаний у листопаді 2021 року, однак у червні цього року тодішній очільник Міністерства оборони Філіппін Делфін Лорензана розірвав угоду, а попередник Маркоса на посаді президента - Родоріго Дутерте схвалив це рішення перед тим, як залишив посаду глави держави 30 червня.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви російського посла, який назвав контракт на придбання гвинтокрилів «чинним», Фердинанд Маркос-молодший сказав, що ця угода вже недійсна.

«Ми забезпечили альтернативне постачання важковантажних гелікоптерів зі Сполучених Штатів. На жаль, ми зробили початковий внесок російському виробнику, і сподіваємося домовитися, щоб повернути принаймні якийсь відсоток від цього внеску. Але угода в тому вигляді, в якому вона була, вже скасована», - зазначив він.

Нагадаємо, причиною скасування філіппінським урядом угоди про придбання російських гвинтокрилів стала загроза запровадження проти країни американських санкцій.