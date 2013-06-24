Голова G20, президент Індонезії Джоко Відодо у червні здійснить візити в Україну та росію.
Про це заявила глава МЗС Індонезії Ретно Марсуді, передає Укрінформ із посиланням на France24.
«Під час візитів до Києва та москви президент (Відодо – ред.) зустрінеться з Президентом Зеленським та президентом путіним», - заявила Марсуді.
За її словами, Відодо відвідає Київ і москву після участі у саміті G7 у Німеччині 26-27 червня, на який запрошено Індонезію.
«Візит президента підкреслює стурбованість Індонезії гуманітарними питаннями. Країна спробує зробити свій внесок у врегулювання продовольчої кризи, спричиненої війною, а також її наслідків», – сказала глава МЗС.
Зазначається, що президент Індонезії стане першим азійським лідером, який відвідає обидві країни від початку вторгнення рф в Україну.
Нагадаємо, голова G20, президент Індонезії Джоко Відодо запросив Президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20, який розпочнеться 15 листопада. Раніше запрошення отримали усі члени G20, у тому числі російський лідер володимир путін.
Зеленський заявив, що візьме участь у саміті.