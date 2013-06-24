Латвійський президент Егілс Левітс, виступаючи на Генасамблеї ООН, закликав створити спецтрибунал для розслідування злочину агресії російської держави та для створення механізму виплати репарацій Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на трансляцію на сайті ООН.

«Безкарність означає запрошення до нових злочинів. Тому агресор має бути притягнутий до відповідальності. Міжнародний суд і Міжнародний кримінальний суд уже розпочали розгляди щодо окремих аспектів війни росії проти України. ЄСПЛ також почав розгляди», - сказав Левітс.

При цьому він підкреслив, що «правова прогалина залишається». «Жоден міжнародний суд не має юрисдикції щодо головного питання. Початок агресивної війни, грубого порушення статуту ООН і міжнародного права. Тому я закликаю створити спеціальний трибунал. Його головним завданням буде розслідування відповідальності російської держави за злочин агресії», - заявив Президент Латвії.

На його думку, після війни росія повинна буде виплатити Україні репарації за завдані збитки. Відповідно, спеціальний трибунал міг би стати частиною міжнародного механізму відшкодування збитків. "Він (спецтрибунал - ред.) може бути створений на підставі резолюції Генасамблеї, іншої міжнародної організації або групою держав-однодумців", - зазначив промовець.

На думку Левітса, агресія постійного члена Ради Безпеки проти іншої держави-члена ООН підриває основні принципи багатосторонньої системи, яку створювали десятиліттями. Це, своєю чергою, ще раз підтверджує, що потрібна значуща реформа Радбезу ООН. Вона має стати більш ефективною, підзвітною, злагодженою і транспарентною.

Президент Латвії вважає, що військова агресія росії проти України загрожує глобальній безпеці та стабільності. При цьому росія в XXI столітті зберігає ідеологію XIX століття - ідеологію імперіалізму, колоніалізму і расизму.

«росія вторглася в Грузію 2008 року, незаконно анексувала український Крим 2014-го. Використовує дедалі агресивнішу риторику щодо інших сусідніх країн. Це не що інше, як прояв імперських і колоніальних амбіцій. Заперечення права іншого народу на існування, просування ідеї зверхності росіян і їхньої особливої місіонерської ролі у світі - це сучасний прояв расизму. І це прямо протилежне тому, за що виступає ООН», - наголосив Левітс.

Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, розпочалася ювілейна 77-а сесія Генасамблеї ООН. У вівторок Президент Латвії виступив на ній особисто, з трибуни ООН.