Президент України Володимир Зеленський запроваджує День Української Державності. Про це він сказав під час виступу на урочистому параді військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

«Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі – України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не зайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Але ми маємо не тільки почуватися відповідно. Ми маємо поводитися відповідно», – наголосив Президент.

Він зазначив, що український народ є спадкоємцем державності, яка існувала понад тисячу років тому.

«І ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у день Хрещення Київської Русі – України. І про все це я підписую сьогодні відповідний указ», – сказав Володимир Зеленський.