Президент Володимир Зеленський підписав указ №447/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України" Рішення передбачає створення в Україні кібервійськ.

Згідно з рішенням РНБО, уряд повинен невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних ресурсів та фінансів, які потрібні для створення та забезпечення функціонування кібервійськ, а також розрахувати комплектування особового складу нових військ.

Після цього Кабінет Міністрів України повинен протягом двох місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо створення та функціонування кібервійськ у системі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував створення кібервійськ в Україні ще в середині травня. Він розповів, що РНБО ухвалила таке таємне рішення.