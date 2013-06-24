У День Збройних сил України Президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область і зустрівся з українськими військовими, які захищають незалежність нашої держави.

«Маю честь сьогодні бути з вами тут, на Донбасі. Дозвольте привітати вас із вашим святом і великим святом усієї нашої держави — Днем Збройних сил України. Бажаю вам сил, щоб героїчно захищати нашу державу, як ви це й робите», — зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до захисників України.

Глава держави відзначив надважливу роль усіх, хто мотивує українських воїнів і завдяки кому вони здійснюють такі героїчні кроки у своєму житті та історії України.

«Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали вас такими, вашим дружинам і чоловікам, вашим дітям, усім тим, хто вас підтримує щодня», — додав він.

Президент також подякував тим військовим, «які, на жаль, залишилися на полі бою, але не залишили Україну».

Присутні вшанували пам’ять загиблих у війні з росією хвилиною мовчання.

«Вони залишаться в нашій пам’яті навіки. Ми даємо цим людям хвилини, а вони дали нам і нашій державі, впевнений, роки й десятиліття», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що йому надзвичайно приємно бути на українському Донбасі. «Вірю, що зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську, впевнений, що і в Криму», — сказав Президент.

За його словами, на сході України сьогодні найскладніший напрямок, тут захищають усю нашу державу. Водночас і на інших напрямках ЗСУ виконують складні завдання з оборони та деокупації українських територій.

«Хочу подякувати за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності», — наголосив глава держави, звертаючись до військовослужбовців.

Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди та цінні подарунки.