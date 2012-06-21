Президент, Прем'єр-міністр та інші представники української влади, СБУ та ТКГ висловили співчуття у зв’язку зі смертю українського державного діяча Євгена Марчука.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у Твіттері.

«Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід - неоціненний. Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам'ять», - написав Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив співчуття у зв’язку зі смертю Марчука у Телеграмі.

“У віці 80 років не стало Євгена Марчука — четвертого Прем’єр-міністра України, генерала армії, першого очільника СБУ. Євген Кирилович завжди вірив у сильну, міцну державу Україну і своєю наполегливою працею допомагав її розбудовувати. Мої щирі співчуття родині та близьким”, - написав Шмигаль.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив співчуття у Фейсбуці.

«Сьогодні не стало Євгена Марчука - відомого державного діяча, експрем'єр-міністра та першого Голови Служби безпеки незалежної України. Упродовж свого життя він неодноразово робив внесок у розвиток нашої країни. Висловлюю співчуття родині Євгена Кириловича. Вічна пам'ять!», - написав Разумков.

Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив Служби висловили глибокі співчуття рідним і близьким першого Голови Служби безпеки України Євгена Марчука.

"Роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити. З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Вічна пам’ять..." - йдеться у співчутті на сайті СБУ.

В СБУ повідомили, що коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі висловила співчуття у Телеграмі.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях з великим сумом сприйняла звістку про смерть українського державного діяча, представника України в ТКГ (листопад 2018 – травень 2019), колишнього Прем’єр-міністра України Євгена Кириловича Марчука", - ідеться у повідомленні.

ТКГ висловила співчуття родичам і близьким Марчука.

"Вічна пам’ять про його вагомі здобутки на благо Української держави та щирі співчуття рідним і близьким покійного", - наголосили у ТКГ.

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловив співчуття у зв’язку зі смертю українського державного діяча Євгена Марчука.

“Щирі співчуття дружині Ларисі Олексіївні, всім рідним та близьким. Євген Кирилович назавжди в історії України, в наших з вами серцях та пам‘яті”, - написав Резніков у Фейсбуці.

Він зазначив, що Марчук був людиною світлою і щирою, мудрою та інтелігентною. “Справжній державник. Уособлення цілої епохи, уособлення незалежної України. До останнього стояв на захисті нашої незалежності, суверенітету та територіальної цілісності”, - підкреслив урядовець.

Київський міський голова Віталій Кличко висловив співчуття у Фейсбуці.

"Щирі співчуття Ларисі Івшиній та всім рідним і близьким Євгена Кириловича Марчука. Я знав його особисто. Він був частиною епохи становлення незалежної України. Сильною особистістю, людиною з позицією, дуже мудрим чоловіком. І українцем, який вболівав за свою державу і працював на Україну. Світла пам‘ять Вам, Євгене Кириловичу…", - зазначив Кличко.