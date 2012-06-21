Цими днями іноземний дипкорпус в українській столиці офіційно прийняв до своїх лав нових членів. Вірчі грамоти Президентові Петрові Порошенку вручив посол Великого герцогства Люксембург Жерар Леон П’єр Філіпс. Про це повідомляє департамент прес-служби АП. У ході спілкування з новопризначеним послом глава держави висловив вдячність люксембурзькій стороні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, неухильне й послідовне дотримання режиму обмежувальних заходів ЄС проти РФ, плідну співпрацю в межах міжнародних організацій. Відзначивши перспективи розвитку взаємовигідних відносин між Україною та Люксембургом, співрозмовники погодилися з необхідністю посилити позитивну динаміку політичного діалогу, а також активізувати взаємодію у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.
Президент також прийняв вірчі грамоти посла Киргизької Республіки в Україні Жусупбека Шаріповича Шаріпова. Співрозмовники відзначили незмінність позицій України та Киргизької Республіки у прагненні зміцнювати й розвивати двосторонню взаємодію.
Глава держави висловився за пожвавлення динаміки українсько-киргизького діалогу в різних сферах. Наголошували на важливості інтенсифікації торговельно-економічної співпраці із залученням Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії зі співробітництва, а також двосторонніх бізнес-форумів.
Цього самого дня вірчі грамоти Петрові Порошенку вручила і посол Королівства Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі. Президент висловив сподівання на активізацію політичного діалогу з Марокко. Під час зустрічі підкреслювали важливість налагодження ефективної взаємодії між двома країнами в межах ООН, а також у процесі набуття Україною статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва. Глава держави запропонував марокканській стороні розглянути можливість скасувати візові вимоги для українських громадян, які відвідують Марокко з туристською метою.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»