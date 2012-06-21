Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України, 100-річчя Національної академії внутрішніх справ та чергового випуску офіцерів.

Глава держави привітав присутніх з Днем Національної поліції України, який відзначався 4 липня.

Володимир Зеленський зауважив, що правоохоронці обрали для себе відповідальне гасло «Служити і захищати».

«Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, забезпечувати публічний порядок, допомагати людям у різних складних, критичних ситуаціях, зокрема у приборканні пандемії COVID-19. А найголовніше – зміцнювати рівень довіри українського суспільства. Всі громадяни нашої держави мають відчувати, що різниця між міліцією та поліцією не в назві, а в принципах, доблесті, доброчесності, у ставленні до кожного громадянина та кожної людини», – наголосив Президент.

Він також додав, що сьогодні всі працівники Національної поліції – від рядового до генерала – спільно з іншими силами сектору безпеки мають захищати конституційний лад, суверенітет і недоторканність Української держави під час служби на Донбасі.

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що й у повсякденній роботі поліцейські, часто – ризикуючи життям, проявляють вірність присязі. Так, за час незалежності України 1204 працівники органів внутрішніх справ загинули від рук злочинців, а 141 працівник віддав життя, захищаючи Україну на сході. Присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

На переконання Володимира Зеленського, сьогодні правоохоронці мають зосередитись на викликах для внутрішньої безпеки країни, зокрема на боротьбі з криміналітетом, подоланні тіньової економіки, контрабанди, впливу «злодіїв у законі». Ще одним важливим завданням є зменшення впливу олігархів на життя країни.

За словами Президента, з метою подолання багатьох гальмівних чинників, яких за ці роки накопичилось чимало, він ініціював низку відповідних законопроектів.

«Завдання практиків і науковців – якнайшвидше знайти й запропонувати нові, дієві механізми для правоохоронних інституцій, зокрема Національної поліції України. Виконувати відповідальні правоохоронні функції до снаги тільки справжнім професіоналам», – зазначив Глава держави.

Він наголосив, що підготовку таких професійних кадрів якісно здійснює Національна академія внутрішніх справ. Володимир Зеленський привітав колектив академії зі 100-річчям створення закладу.

«Окремо я хочу звернутися до новоспечених молодих офіцерів. Цьогорічне отримання дипломів – втричі почесніше й відповідальніше. Ви завершуєте навчання у століття вашої альма-матер, у 25-ту річницю Конституції України та в рік 30-ліття незалежності України! Тож будьте гідними синами своєї академії, вартовими фундаментальних засад нашої Конституції та захисниками нашої незалежності! В добру путь, шановні випускники! В добру путь, панове офіцери!» – сказав Президент.

Глава держави вручив випускникам Національної академії внутрішніх справ дипломи з відзнакою про вищу освіту.

Також відбулося вручення державних нагород.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зауважив, що створення Національної поліції як принципово нового, зручного для людини сучасного поліцейського сервісу розпочалося шість років тому. За цей час особовий склад був змінений на 40%. Середній вік українського поліцейського становить 36 років. З’явилося нове покоління молодих амбітних керівників, які просувають реформи в поліції та залучають найкращий закордонний досвід.

Після завершення церемонії Володимиру Зеленському продемонстрували виконання спецзавдань за участю поліцейських КОРДу та авіації. Глава держави оглянув обладнання та оснащення Нацполіції, а також ознайомився з перебігом будівництва нового навчального корпусу.

Національна академія внутрішніх справ 5 липня 2021 року відзначає 100-річчя заснування. За 30 років заклад підготував 112 тис. юристів-правоохоронців, які обіймають посади в центральних апаратах МВС і Національної поліції та в кожному територіальному підрозділі поліції. Серед випускників і працівників різних років – понад 250 генералів та Героїв України.