Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на це місце Олександра Литвиненка.
Відповідні укази від 23 липня опубліковані на сайті глави держави.
"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Головою Служби зовнішньої розвідки України", – зазначається в указі №303/2021.
Попередньо указом №301/2021 Президент звільнив Валерія Кондратюка з посади очільника СЗР.
Також указом №302/2021 нового керівника Служби зовнішньої розвідки було звільнено з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у м. Києві. Доктор політичних наук, професор, залужений діяч науки й техніки України.
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
З квітня 2014 року до серпня 2019 року працював заступником секретаря РНБО, із серпня 2019 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень.