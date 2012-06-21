Президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.

Як повідомили у пресцентрі ОП, основною метою глави держави при ухваленні цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, яка відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт опрацьовується у Верховній Раді.

Руслан Баранецький звільнений із посади першого заступника голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Василя Малюка звільнено з посади начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко переведений на посаду першого заступника голови СБУ та керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Також звільнили начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука, а Віталія Монастирецького – з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

«Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін, оскільки держава потребує значно інтенсивнішої діяльності відомства у виконанні поставлених завдань.

«Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати», – наголосив Володимир Зеленський.

За експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень. Фундаментом для протидії цієї деструктивної ситуації має бути посилення роботи Служби безпеки.

«Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів», – зазначив президент.