Щоб прискорити процес евакуації з Афганістану, США збираються збільшити кількість авіарейсів.

Про це президент США Джо Байден заявив у Білому домі після віртуального саміту лідерів країн G7, передає "Голос Америки". Він сподівається на завершення евакуації американських громадян до кінця літа.

"Минулої доби з Афганістану вдалося евакуювати понад шість тисяч осіб. Загалом сили коаліції планують вивезти з Кабула ще приблизно 12 тисяч людей. Ми готові завершити операцію 31 серпня. Що швидше це відбудеться, то краще", - сказав президент США.

Байден також доручив Пентагону й держдепартаменту розробити плани евакуації на випадок "непередбачених обставин".

"Необхідно враховувати підвищені ризики атак із боку терористів. Таліби зробили певні кроки для полегшення евакуації. Водночас неподалік від аеропорту відбулося кілька перестрілок, тож ми стежитимемо за діями "Талібану", - додав він.

Понад 18 тисяч людей евакуювали з аеропорту Кабула відтоді, як таліби захопили столицю Афганістану в неділю, 15 серпня. В аеропорту Кабула на евакуацію зараз чекають ще понад 6 тисяч осіб. Серед них громадяни США, афганці, яких може переслідувати нова влада, претенденти на отримання спеціальної імміграційної візи й громадяни третіх країн.