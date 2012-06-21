Президент Володимир Зеленський підписав укази про надання почесних найменувань військовим частинам Національної гвардії України.

Укази №421/2021 та №422/2021 від 23 серпня 2021 року опубліковані на сайті Офіса Президента.

"Враховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм і зразкове виконання завдань особовим складом" 11-ї бригади Національної гвардії України та 25-ї бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України, цим підрозділам надали почесні звання.

З 23 серпня підрозділи мають найменування: "11-та бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України" і "25-та бригада охорони громадського порядку імені князя Аскольда Національної гвардії України".

26 березня святкують день Національної гвардії України. Військові підрозділу захищають кордони України на Донбасі, стежать за безпекою під час масових заходів, охороняють органи держвлади й важливі стратегічні об'єкти.

Нацгвардію вперше створили 4 листопада 1991 року на базі Внутрішніх військ УРСР. Але вже 2000-го розформували. Відновили військо лише за 14 років як структуру із правоохоронними функціями, яка входить у систему Міністерства внутрішніх справ.

Із початку збройної агресії Росії на Донбасі до лав Національної гвардії зарахували кілька добровольчих батальйонів, які воювали проти російських окупантів. Зараз до обов'язків належить захист громадського порядку та безпека українців.