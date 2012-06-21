Президент Володимир Зеленський представив особливому складу Сил спеціальних операцій головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генерального Штабу Сергія Шаптала та заступника начальника Генштабу Євгена Мойсюка.

Нових керівників в українській армії глава держави відрекомендував під час участі в заходах з нагоди Дня ССО на Житомирщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід наживо транслювався на сторінці Офісу Президента у Фейсбуці.

"У вашій присутності я хочу окремо привітати з призначенням і представити вам нових важливих командирів у нашому війську. Це – головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович і заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгієвич", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що відповідні укази про кадрові зміни у керівництві війська вже підписані.

"Ви всі чудово знаєте цих людей, знаєте, що це потужні бойові офіцери. Найголовніше – що патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військових", – підкреслив Президент.

Водночас Глава держави подякував попередньому керівництву Генштабу і висловив переконання, що новопризначений очільник "буде нарощувати здобутий бойовий досвід, перехід українського війська на стандарти НАТО і разом з Міністерством оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників".

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це офіційне військове свято започатковане указом Президента 26-го липня 2016 року.

27 липня Президент Володимир Зеленський приизначив головнокомандувачем Збройних сил України Валерія Залужного, попередньо звільнивши з цієї посади Руслана Хомчака. У свою чергу, Хомчака було призначено першим заступником секретаря РНБО.

28 липня Президент ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Сергій Шаптала був призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – командувачем об'єднаних сил.