Президент Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії у межах робочого візиту до США.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Офіс Президента.

"У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії", - йдеться у повідомленні.

На честь його приїзду будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора.

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"Це перший візит Президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави", - зауважили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Завершення візиту глави держави до США заплановане на неділю, 5 вересня.