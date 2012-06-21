Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у США, де 1 вересня він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Лідери країн обговорять питання безпеки і стратегічного партнерства, а також підпишуть документи в сфері оборони, повідомляють ЗМІ.

«На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей Президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Це вже друге перенесення цієї зустрічі за останній час. 10 днів тому у Вашингтоні повідомили про перенесення зустрічі Байдена з Зеленським з 30 на 31 серпня. Днями у Байдена підтвердили, що попри події у Афганістані, плани щодо зустрічі 31 серпня лишаються незмінними.

Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Зеленського були призначені зустрічі з представниками IT-індустрії у Каліфорнії.