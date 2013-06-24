Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до нашої країни. Про це повідомляє Офіс Президента на веб-сайті Офіційного інтернет-представництво Президента України.

На початку перемовин Глава Української держави наголосив на важливості відвідання Києва американськими високопосадовцями в цей відповідальний для України момент.

«Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати Президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України обговорив з делегацією США питання, які нині є пріоритетними для держави, що воює, – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та гарантії безпеки.

Він відзначив, що надана Сполученими Штатами оборонна підтримка на загальну суму 3,4 млрд дол. є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Глава держави наголосив: це сприяння вже допомагає вивести оборонні спроможності України на якісно новий рівень, що є вкрай важливим для наших захисників і захисниць, які боронять рідну землю на передовій.

Окрему увагу приділили санкційній політиці, яка має й надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.

«Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів», – акцентував Володимир Зеленський і передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

Обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України як для сприяння економіці, так і для відбудови нашої держави, Президент окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.

Під час зустрічі також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави.