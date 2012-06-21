У вівторок, за день до зустрічі із президентом США Джозефом Байденом, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Зустріч з Остіном відбудеться в будівлі Пентагону. Разом із Зеленським на неї піде міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Liga.net.
Розпочнеться зустріч о 14:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом). Журналістів запросили висвітлювати церемонію прибуття української делегації. Повідомлень про заплановані брифінги або пресконференції поки не було.