Білий дім підтвердив, що зустріч Президентів США й України в Вашингтоні може відбутися 30 серпня.
Про це йдеться в офіційному повідомленні адміністрації Президента Байдена, оприлюдненому в середу, повідомляє Укрінформ.
«Президент Байден з нетерпінням чекає, щоби привітати Президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року», – зазначається в повідомленні.
Як підкреслили в Вашингтоні, «цей візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах агресії РФ на Донбасі і в Криму». Крім того, зустріч президентів стане підтвердженням «тісної співпраці у питаннях енергетичної безпеки, а також підтримки зусиль Президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ на основі наших спільних демократичних цінностей».
Як повідомляв Укрінформ, Президент США Джо Байден запросив Президента Зеленського відвідати Білий дім під час останньої телефонної розмови на початку червня. До цього моменту сторони узгоджували дати візиту глави Української держави до Вашингтона.