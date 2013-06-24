Після відвідання передових позицій україн­ських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зе­ленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.

21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться із Президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздат­ності України, підтримки її суверенітету й відновлення терито­ріальної цілісності.

Глава Української держави виступить із промовою на спіль­ному засіданні двох палат Конгресу США та проведе двосто­ронні зустрічі, повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

Докладніше про його перебування у США і теми зустрічей — у наступному номері газети.