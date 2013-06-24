Після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.
21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться із Президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.
Глава Української держави виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе двосторонні зустрічі, повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.
Докладніше про його перебування у США і теми зустрічей — у наступному номері газети.