Президент Володимир Зеленський висловив співчуття громадянам США й Афганістану після теракту в Кабулі, який забрав життя щонайменше 60 цивільних афганців і щонайменше 13 американських морських піхотинців. Заяву оприлюднив у Twitter.

"Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги", - заявив Зеленський.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку на аеропорт Кабула. Вибух влаштував терорист-смертник, який стояв у натовпі біля входу в аеропорт. Загинули понад 90 цивільних афганців і щонайменше 13 американських морпіхів. Понад 150 людей зазнали поранень.

Причетність ІДІЛ до атаки підтвердили у військових відомствах США й Великої Британії. Угруповання "Талібан", яке звільнило з афганських в'язниць бойовиків ІДІЛ і "Аль-Каїди", засудило теракт. Водночас поклавши частину відповідальності на США та їхніх союзників за те, що вони контролюють аеропорт і евакуюють з Афганістану людей.