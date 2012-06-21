Разом із Президентом на представленні в МВС були Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ми всі хотіли, щоб ви стали міністром. Ми нетривалий час знаємо один одного. Працюємо два роки.

Як громадянин України хочу довіряти правоохоронним органам і хочу поважати їхніх представників», – сказав Зеленський.

«Сподіваюся на співпрацю зі справжніми офіцерами, які працюють у Міністерстві внутрішніх справ. Слава Україні», – сказав Монастирський.

Дениса Монастирського призначила міністром внутрішніх справ Верховна Рада у п'ятницю. За це проголосували 271 депутат.

Учора парламент звільнив з цієї посади Арсена Авакова. Попередньо він написав заяву про відставку. Аваков понад сім років керував МВС України.