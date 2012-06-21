У 80-ту річницю з дня народження видатного українського актора, громадського та державного діяча, Героя України Богдана Ступки встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до меморіальної дошки-горельєфа на будинку на вулиці Марії Заньковецької, 1/3 у Києві, де мешкав актор.

«Богдан Ступка – актор з великої літери. Митець, який мав неперевершений талант від Бога, неймовірну харизму та надзвичайну працелюбність. На сцені – великий майстер, у житті – глибока й мудра людина, яка вражала своєю людяністю», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також зауважив, що Богдан Ступка був справжнім патріотом України та створив яскраві образи, які повертають українцям національну пам’ять і гордість за свою історію.

«Богдан Ступка – фігура світового масштабу. Його ім’я знає європейська культурна сцена. Богдан Сильвестрович казав: «Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі. Мрії повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому». Переконаний, цю мрію Богдана Сильвестровича маємо продовжувати втілювати спільними зусиллями», – сказав Президент.