Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що кремль має зазнати поразки у війні проти України.
Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.
«кремль мусить програти в Україні», - написав Мішель.
Він додав, що у G7 є непохитна єдність щодо солідарності з українським народом.
«Гроші, зброя й політична підтримка. Все мобілізовано для Президента Зеленського й України», - зазначив керівник Євроради.
Як повідомлялося, саміт лідерів країн G7 проходить 26-28 червня у Баварських Альпах під головуванням ФРН.
Окрім глав держав і урядів ФРН, США, Великої Британії, Франції, Канади, Італії та Японії участь у ньому беруть президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.