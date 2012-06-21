Президент України Володимир Зеленський 27 серпня здійснить візит до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови.
Про це повідомляє пресслужба президентки Республіки Молдова, пише "Інтерфакс-Україна".
Згідно з інформацією на сайті відомства, президент Республіки Польща Анджей Дуда вирушить у Республіку Молдова в четвер, 26 серпня.
27 серпня в Кишиневі перебуватимуть президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс і президент України Володимир Зеленський.
Зазначається, що глави трьох держав разом із президенткою Молдови Майєю Санду візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності Республіки Молдова.
Також відбудеться кілька двосторонніх зустрічей, а також багатостороння зустріч чотирьох президентів. Відтак буде зроблено заяви для преси.
Раніше в уряді Молдови обговорили майбутній візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Кишинева 27-28 серпня з нагоди 30-річчя проголошення незалежності Республіки Молдова.