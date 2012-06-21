У Президента України Володимира Зеленського в рамках візиту до США запланована зустріч з генеральним директором Apple Тімом Куком та виступ у Стенфордському університеті.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив прессекретар глави держави Серій Никифоров.

“У Каліфорнії пізній вечір. Завтра зранку у Президента України зустріч із СЕО Apple Тімом Куком. Опісля - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини. Ознайомлення з роботою національної гвардії Каліфорнії”, - ідеться у дописі.

За словами Никифорова, “це перший за весь час візит українського Президента до Каліфорнії”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом. За результатами зустрічі з Президентом США Джозефом Байденом у Білому домі Офіс Президента опублікував спільну заяву щодо стратегічного партнерства двох країн.