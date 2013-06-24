Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою глави держави «Національна легенда України». Цього року за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної освіти, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, багаторічну плідну громадську діяльність відзнакою Президента «Національна легенда України» нагороджено дев’ятьох українців, трьох із них — посмертно.

Посмертно відзначено народну художницю України Марію Примаченко, народного артиста Анатолія Солов’яненка, льотчика 1 класу полковника Ігоря Бедзая.

Нагороду з рук Володимира Зеленського отримав начальник караулу загону пожежно-рятувальної частини у Миколаївській області лейтенант Ігор Івасиков. Завдяки його діям з-під завалів будівлі ОДА в Миколаєві було врятовано 17 осіб.

Нагороди удостоєно двох лікарів: нейрохірурга Андрія Свиста і педіатра Ольгу Свист. Подружжя, яке на початку війни опинилося в Бучі, два тижні під постійними обстрілами робило надскладні операції, рятуючи важкопоранених дітей.

Відзнаку було вручено провіднику пасажирського вагона станції «Київ-Пасажирський» Анатолієві Бабічеву. Дев’ять днів у режимі нон-стоп його потяг евакуйовував людей з Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана.

Лауреатом відзнаки стала викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі.

Було відзначено громадську діячку волонтерку Тату Кеплер. Вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Відзнаку отримав і найкращий футболіст Європи 2004 року Андрій Шевченко.