Причетні до воєнних злочинів в Україні мають бути фігурантами процесу все життя, також потрібно зібрати та зберегти належним чином усі докази.

Про це єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав журналістам на Міжнародній конференції в Гаазі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, ми намагаємося рухатися настільки швидко, наскільки це можливо. І ми повинні в результаті забезпечити, щоб усі причетні до воєнних злочинів залишалися фігурантами процесу все життя. Тож займатися цим доведеться і наступному поколінню. Тому робота, яку ми робимо зараз, така важлива: потрібно зібрати докази та відповідним чином їх зберегти, щоб усі сторони в майбутньому могли ними обмінюватися», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі сьогодні проходить міжнародна конференція щодо координації зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на розслідування злочинів, скоєних росією в Україні, та забезпечення правосуддя.

Участь у заході беруть міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, прокурор МКС Карім Хан, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба беруть участь у режимі онлайн.

Загалом понад 20 міністрів закордонних справ, міністрів юстиції, генеральних прокурорів із різних країн беруть участь у конференції в Гаазі.

Організаторами міжнародної конференції щодо посилення та координації зусиль для притягнення росіїдо відповідальності за злочини на території України є Нідерланди.

Очікується, що на конференції сторони досліджуватимуть можливості для співпраці, зокрема координацію дій щодо проведення розслідування в Україні під егідою Офісу прокурора (МКС). Також буде надано рекомендації зі збору та зберігання доказів та посилення співпраці з неурядовими організаціями.