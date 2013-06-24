Робота снайпера передбачає не лише вміння влучно стріляти. То вершина айсберга, відома більшості невтаємничених цивільних. Левова ж частина вмінь залишається поза увагою широкого загалу, бо становить величезний шмат спеціальної підготовки. Вона потребує неабиякої уваги, пильності, ретельності. Інженерна справа, облаштування позицій, маскування, військова топографія, безпомилкове орієнтування на місцевості, тактична медицина — ось неповний перелік навичок, якими має володіти снайпер Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Володіти, щоб прискорити визволення нашої Батьківщини від ненависних кожному українцеві російських окупантів.

Такий вишкіл і проходять у зоні виконання завдань бійці снайперського підрозділу однієї із бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України, яка бере участь у визволенні Херсонщини.

Доки бійці по одному короткими перебіжками-стрибками висуваються на позицію зайняття оборони, ті, що йдуть за ними, прикривають їхні спини на відкритій місцевості. Вояки у повному спорядженні (у снайпера, крім снайперської гвинтівки, це ще й автомат і маскувальне спорядження) шукають оптимальні позиції, зариваються в землю, беруть під контроль прицілів своїх гвинтівок усі можливі сектори обстрілу. Кожне таке заняття завершується практичними стрільбами з усіх наявних видів зброї снайперського підрозділу.

Такий вишкіл спрямовано на постійне поліпшення практичних навичок, фізичної форми, вдосконалення володіння зброєю. Від цього залежить ефективність роботи снайпера, його виживання й вдале виконання поставленого завдання. А також його життя та життя бойових побратимів.

Снайпери-десантники закликають чоловіків не стояти осторонь, коли Україна потребує допомоги кожного для захисту від сильного й підступного ворога. «Нам потрібні хороші надійні хлопці», — мотивують вправними діями вони співвітчизників.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»

