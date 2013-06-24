У приміщеннях тепло. Є де відпочити, підзарядити телефон, випити гарячого чаю. На Дніпропетровщині до Пунктів незламності приходять цілими родинами. Беруть і домашніх улюбленців.

Один з таких осередків облаштували у Слобожанському. Відвідувачі можуть пригоститися печивом. Є світло.

А ще аптечка з ліками першої необхідності. Там тонометр, аби виміряти тиск. Заспокійливі препарати, перев’язувальні матеріали. Облаштоване укриття на випадок повітряної тривоги.

«Відкрили двері пункту вчора. Готувалися завчасно. Зробили запаси води, їжі, одноразового посуду. Тут тепло. Електрика в нас зараз є централізована. Якщо вимкнуть, запустимо генератор», – сказав директор центру культури та дозвілля, де розміщується Пункт незламності, Віталій.

У приміщенні можуть прийняти щонайменше 100 людей. Пункт працюватиме стільки, скільки буде потрібно.

Мешканка Слобожанського Анастасія Шарова прийшла з 6-річною донечкою Ганною.

«Вдома вже добу немає води, електрики, перебої зі зв’язком. Та й занудьгували. Вже і пазли складали, і читали, і писали. Тож завітали сюди. Найперше, телефони зарядити. А ще – поспілкуватися. Чайку випили», – скзала Анастасія.

Катерина, Єгор та їхній кіт Спайс у Пункті незламності – аби погрітися та «підзарядитися».

«В нас опалення без електрики не працює. Тут із чоловіком. Взяли із собою домашнього улюбленця – кота. Не схотіли залишати його одного вдома. Він не розстається з улюбленою синьо-жовтою іграшкою. Справжній патріот», – розповіла Катерина.

Заступниця Слобожанського селищного голови Олена Вергейчик додала, що у громаді Пункти незламності відкрили навіть у найвіддаленіших куточках.

У Підгодному також декілька локацій незламності. Усі приймають відвідувачів.

На одному з пунктів облаштували основне приміщення. Й резервне – в укритті. У разі потреби готові нагодувати людей гарячою їжею. Якщо не буде електрики – розгорнуть новеньку польову кухню.

«Якщо будуть перебої з опаленням та електрикою, направлятимемо людей з першого поверху – в укриття. Там автономний генератор, піч-буржуйка, запас дров, вода. Усіх приймемо, обігріємо, нагодуємо», – сказав заступник міського голови Підгородного Микола Грибачов.

Окрім стаціонарних в області є мобільні Пункти незламності. Їх працівники ДСНС облаштували у наметах. Таких на Дніпропетровщині 12.

За перші дні їх відвідала понад 1 тис людей.