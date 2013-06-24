У Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України. Завершують остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні, після проведення ходових випробувань, очікують на прибуття нового катера в Україну.

В урочистостях на верфі взяли участь Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, генеральний директор компанії ОСЕА Ролан Жоассар, представники керівництва і менеджменту компанії ОСЕА, а також представники робочої групи Держприкордонслужби з нагляду за будівництвом катерів.

Вадим Омельченко подякував французькій стороні за виконання контракту й зазначив, що одним зі здобутків цього контракту стало те, що п’ять із двох десятків катерів, які заплановано побудувати в межах цього замовлення, буде вироблено в Україні з допомогою французьких фахівців на українських потужностях у Миколаєві.

Заступник начальника управління організації Морської охорони Адміністрації Держприкордонслужби України Владислав Шмальов, який перебував у Франції у складі робочої групи, зауважив, що новий катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться наступного тижня й триватимуть до кінця січня. Найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців підприємства ОСЕА навчатимуться експлуатувати і обслуговувати нову техніку.