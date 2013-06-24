Природоохоронні території України мають розвиватися за тими ж принципами, що діють в Європі та США. У часи, коли в країні йде війна, це ще більш нагально та важливо. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив під час зустрічі із командою Національного природного парку «Слобожанський», що на Харківщині. Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдяки роботі ЗСУ, територію парку не зачепила війна, хоча загроза існувала. Лише за 10-20 кілометрів від його меж тривали запеклі бої. Натомість, парк став осередком допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

«Сьогодні ми багато говоримо про збитки та відновлення уражених війною заповідних територій. Однак ми також зосереджуємося і на розвитку тих територій, до яких завдяки ЗСУ «не дотягнулася рука” окупанта», - зазначив Руслан Стрілець.

Минулого року «Слобожанському» вдалося прийняти близько 800 відвідувачів. Однак цей показник може бути значно вищим.

Десятки «слобожанського» біорізноманіття занесені до Європейського Червоного списку. Тут є збережені скіфські та давньослов'янські кургани.

«Тож розвиток науково-дослідної, природоохоронної діяльності, рекреації - по кожному з цих напрямків ми повинні ставити ще більш амбітні цілі та досягати їх. Ми маємо необхідний для цього потенціал та підтримку міжнародних партнерів, які готові ділитися досвідом, своїми фахівцями, брати шефство над нашими парками, допомагати реформувати галузь. Від того, наскільки ми зможемо реалізувати ці можливості сьогодні, залежатиме в якій державі ми будемо жити вже через кілька років і що залишимо у спадок своїм дітям», - наголосив Міністр.