Присутність МАГАТЕ на Запорізькій атомній важлива для безпеки

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Зустріч відбулася на території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС). Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі ознайомилися з наслідками російських ракетних ударів по цьому об’єкту критичної інфраструктури, будівлі та енергетичне обладнання якого зазнали значних руйнувань.

Президента і генерального директора поінформували про заходи, яких вживають для захисту ДніпроГЕС у разі нових атак російського агресора, а також перебіг аварійно-відновлювальних робіт на об’єкті.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Глава держави подякував генеральному директорові МАГАТЕ за підтримку в питаннях, пов’язаних з гарантуванням безпеки об’єктів ядерної енергетики в Україні.

Глава держави привернув увагу очільника агентства до постійного тиску, якого зазнає персонал Запорізької атомної станції від російських окупантів. Він окремо акцентував на насильницькій паспортизації українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки на ЗАЕС та протиправному втручанні в технологічний процес функціонування станції.

Президент наголосив на важливості забезпечення постійної присутності представників МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і зазначив, що це важливо для гарантування ядерної безпеки.

Володимир Зеленський високо оцінив готовність Рафаеля Гроссі особисто очолити ротаційну групу експертів на ЗАЕС. Президент заявив про першочергову важливість звільнення станції від окупантів та відновлення повного контролю української сторони над об’єктом, повідомляє Офіс глави держави.

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