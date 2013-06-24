Марка «Вільні, Незламні, Непереможні», присвячена Дню Незалежності України, вже у продажу.

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

«Як і планували, нова марка від Укрпошти вже в продажі. З такою сильною назвою їй нічого не завадить, як і тим, хто щодня наближає нашу перемогу», - заявив він.

За словами Смілянського, світлини з урочистих запусків будуть трохи пізніше, а зараз марку можна придбати у відділеннях Укрпошти або онлайн: інтернет-магазин Укрпошти: bit.ly/up-nezlamni, ROZETKA: bit.ly/r-nezlamni, патріотичний мерч на ROZETKA: bit.ly/rozetka-merch, Kasta: bit.ly/k-nezlamni, Prom: bit.ly/p-nezlamni, а також на Amazon та Ebay.

«Через невеликий тираж в 1 млн маємо певні обмеження: до 10 блоків і максимум до 2 конвертів першого дня в одні руки на відділеннях або до 5 поштових блоків та 5 художніх конвертів на одне замовлення, якщо купуєте онлайн», - зауважив керівник Укрпошти.

За словами Смілянського, «пам’ятаємо про безпеку, тож набори з погашенням «Перший день» можна також замовити онлайн. Ну а для тих, хто придбає філателістичний онлайн-абонемент, марки й конверти зі штемпелем Першого дня гарантовані».

Як додав очільник Укрпошти, «маємо 6 ілюстрацій, як і 6 місяців повномасштабного пекла, яке звалилося на плечі нашої країни та наших людей. Автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Цей поштовий блок, як і попередні марки з 24 лютого, об'єднує слово «війна» та впевнений, що з часом я напишу вам про випуск марки зі словом «перемога».

Нагадаємо, Смілянський 18 серпня анонсував випуск блок-марки «Вільні, Незламні, Непереможні» до Дня Незалежності.