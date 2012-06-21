ПриватБанк попереджає українців про нове шахрайство, яке прикривається торговою маркою банку.
Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.
"Служба безпеки ПриватБанку своєчасно виявила та попередила українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт та незаконно використовує логотип та айдентику банку", – йдеться у повідомленні.
За даними фахівців з кібербезпеки ПриватБанку, цей сайт є на 100% шахрайським, оскільки використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.
Зазначається, що шахраї заманюють у шахрайський проєкт пропозицією високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства. Про злочинний характер схеми говорить й односторонній канал зв’язку в проєкті: після того, як людина заповнить форму, оператор шахрайського центру виходить на зв’язок для “відпрацювання” клієнта.
ПриватБанк попереджає клієнтів про небезпеку контактів із шахраями та участі у таких проєктах. Банк звернувся до правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв.