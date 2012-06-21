Приватбанк обмежить роботу сервісів і тимчасово зупинить операції для клієнтів у ніч проти 4 вересня.
Сьогодні з 01:00 до 06:00 проводитиметься оптимізація процесингу, повідомляє пресслужба банку у Facebook.
"Тимчасово не працюватимуть транзакції на картках, "Приват24" для фізосіб і бізнесу, LiqPay, мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку. Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко й без проблем. А банк витримав будь-які навантаження", - ідеться в повідомленні.
Клієнтів банку закликають потурбуватися про готівку завчасно.