Із початком осені в Україні має масово стартувати приватизація. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей 3 серпня.

«Президент України поставив завдання розпочати приватизацію з вересня. Для цього Верховна Рада ухвалила відповідне законодавство, уряд розробив усі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким», — зазначив очільник уряду.

За словами Прем’єр-міністра, держава запроваджує грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», — наголосив Денис Шмигаль.

Приватизація дасть змогу аграріям розширити виробництво. У Мінекономіки повідомили, що на початку вересня буде оголошено аукціони на елеваторні потужності й комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть узяти участь у цих конкурсах.