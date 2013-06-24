Привітання Cергія Наєва із Різдвом Христовим

Різдво Христове належить до найбільших християнських свят.

Його з особливим трепетом чекають як діти, так і дорослі, але кожен вкладає у цю подію щось своє.

Вітаю всіх, хто в цей день відзначає Різдво, або відзначив його раніше. Нехай Господня сила та опіка завжди будуть поряд з нами, зміцнюють нашу віру, зігрівають наші серця та додають нам упевненості та сили творити добрі справи.

Нехай різдвяний настрій прийде до тих, хто захищає Україну на бойових рубежах, і тих, хто вимушено покинув свою рідну домівку. Навіть у похмурі дні має бути місце для святкових подій. Ми всі – одна дружня і велика родина, з великим серцем, чистою душею та добрими намірами.

Бажаю усім нам злагоди, добра та скорішої Перемоги!

Слава Україні! Разом переможемо!

Командувач Об'єдниних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ