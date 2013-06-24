Шановні військовослужбовці, працівники і ветерани автомобільної, автотранспортної і дорожньої служб! Вітаю вас із професійним святом!
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ми вкотре переконалися наскільки важливі мобільність і швидкість військ у ході ведення бойових дій. Підтримання постійної готовності автомобільної техніки залежить саме від вашої напруженої праці, що вимагає значної фізичної та емоційної самовіддачі.
Ви щоденно берете на себе відповідальність за безпечне доставлення у пункти призначення військових підрозділів та перевезення вантажів для потреб військ. І не важливо чи сидите Ви за кермом автобуса, чи легкового або вантажного автомобіля: усі ви на одному шляху – ШЛЯХУ ДО ПЕРЕМОГИ!
З нагоди свята, висловлюю Вам щиру вдячність і повагу! Бажаю витримки, військової вдачі, вільних і відкритих доріг!
Слава Україні!
Разом переможемо!
Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант
Сергій НАЄВ