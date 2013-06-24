Сьогодні ми відзначаємо одне з особливих, мужніх та потужних свят нової української армії – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Десантні війська здавна вважаються елітними підрозділами будь-яких армій світу. Їх мобільність, швидкість реагування на обстановку та здатність, під час бою, схиляти терези переваги на свій бік завжди дивувала сучасників, істориків та військових експертів.

Шановні воїни-десантники!

Ви є основою бойової спроможності Збройних Сил України та гордістю української армії. Ви проявляєте феноменальні здібності та неабияку винахідливість у ході проведення рейдів та операцій зі звільнення окупованих територій.

«Завжди перші!», – це саме той девіз, який якісно характеризує ваше прагнення бути першими у всьому – і у навчанні, і на полі бою. Ваше щире бажання захищати - викарбуване у ваших серцях, які стукають в унісон з серцями мільйонів українців.

Сьогоднішній маруновий берет, який Ви заслужили і з гордістю носите, став символом стійкості, незламності та мужності десантних підрозділів.

Зі святом Вас, дорогі побратими!

За ДШВ!

Слава Україні

Разом переможемо!

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України

генерал-лейтенант Сергій НАЄВ