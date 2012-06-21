Держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу й це питання практично вже вирішено. Однак є питання до України щодо реформ, яких вимагає членство. Про це заявила Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні в інтерв'ю ВВС.

"Держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено. Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень немає. Моє завдання як посла контактного посольства НАТО (статус "контактного посольства НАТО" є тимчасовим і переходить від однієї дипмісії союзника до іншої щодва роки. З 2019-го цей статус мають спільно британське й канадське посольства) полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО й розвіювати дезінформацію. А також у тому, щоб вести діалог з Україною, підтримувати й допомагати їй на шляху до членства", - заявила Сіммонс.

Із залученістю України, її участю в операціях НАТО - усе чудово, і прогрес є очевидним, додала Сіммонс. "Але щодо інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи, - у деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них - інституційна реформа в галузі оборони. Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут має бути якийсь поступ", - сказала Сіммонс.

"До того ж статус партнера розширених можливостей та план дій щодо членства чітко свідчать: є супутні реформи, у яких також має бути прогрес. Це судова реформа й реформа безпекового сектору".

30 липня президент Володимир Зеленський призначив главою місії України при НАТО колишнього посла України у Великій Британії Наталію Галібаренко. Голови місії України при НАТО не було з серпня 2019 року.