Призери Олімпійських ігор у Токіо Михайло Романчук та Олег Омельчук з Рівного отримають нові квартири.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова ОДА Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі.

«Олімпійці заслужили на квартири. На Олімпіаді в Токіо половина здобутих українською збірною медалей на сьогодні – це заслуга рівненських спортсменів. На найближчій сесії обласної ради винесемо питання про виділення фінансування на купівлю квартир для Михайла Романчука та Олега Омельчука», - зазначив Коваль.

Також, за його словами, басейн в ДЮСШ №2 Рівного, у якому розпочинав займатися Романчук, буде реконструйовано в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у наступному році.

Нагадаємо, що рівненський стрілець Олег Омельчук виборов «бронзу» у парі з Оленою Костевич у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

А плавець з Рівного Михайло Романчук здобув ІІ місце на цьогорічній Олімпіаді у Токіо. Так, у фіналі дистанцію у 1500 метрів вільним стилем він подолав за 14:40.66. Це вже друга медаль Романчука на Олімпійських іграх у Токіо. Раніше на дистанції у 800 метрів він здобув «бронзу».