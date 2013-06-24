Троє мешканців Дніпропетровщини стали призерами Міжнародного конкурсу творчих робіт «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності». Його проводили онлайн. Серед школярів, вчителів, студентів та аспірантів.

«Наш конкурс щорічний. Його провели вже дев’ятнадцятий раз. Аби сприяти поширенню ідей гуманізму і толерантності. Залучили школярів, студентську молодь, викладачів. Використовували принцип солідарності пам’яті. Учасники надсилали роботи не лише присвячені Голокосту, а й Голодомору, депортації кримських татар, сучасної війни», – розповіла керівниця освітнього відділу Українського інституту вивчення Голокосту «ТКУМА» Ірина Піскарьова.

Друге місце конкурсу отримала студентка з Дніпра Марина Яриш. Дівчина презентувала графічний роман «Життя у страху». Про реалії сучасної повномасштабної війни в Україні. Ще одна Дніпрянка Маргарита Капцова виборола третє місце за відеофільм «Велика історія маленької дівчинки». Про життя єврейської дитини з тодішнього Дніпропетровська під час Другої світової війни.

Вчитель одного з ліцеїв Дніпра Владислав Рубленко став бронзовим призером за літературну роботу «Один місяць життя в окупації». В її основі спогади вчителя з загарбаного Маріуполя.

Загалом участь взяли представники 15 областей України. Вони надіслали понад 60 онлайн-робіт. Серед них театральні перформанси, відеофільми, скульптури, малюнки, анімаційні твори, віртуальні виставки, есе, поезія, наукові дослідження.

У фіналі обрали 6 переможців, стільки ж срібних призерів та 7 бронзових. Окремо відзначили учасників дипломами за оригінальне висвітлення творчої ідеї, цікаві нові формати конкурсних робіт.