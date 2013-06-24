Як отримати субсидію, маючи заборгованість з оплати послуг ЖКГ? Таким громадянам рекомендовано укласти угоду реструктуризації з надавачем відповідних послуг, після чого звернутися до органу соцзахисту населення по призначення житлової субсидії. Адже житлову субсидію не призначають за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).

Якщо таку угоду буде укладено впродовж двох місяців з початку опалювального сезону, субсидію буде призначено з початку опалювального сезону, запевняє заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Громадяни, які не згодні із встановленими сумами заборгованості, можуть звернутися до суду для її оскарження, що теж слугує підставою для призначення субсидії, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Посадовець нагадує, що наявність заборгованості зі сплати аліментів — також підстава для відмови в нарахуванні субсидії.