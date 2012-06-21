Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»

Спецпогашення марок і конвертів, приурочених до 80-річчя проголошення Карпатської України і 145-річчя з дня народження її президента, Героя України Августина Волошина18 березня, в урочистій обстановці відбулося вчора в Ужгороді. На урочистостях побували голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, директор Закарпатської дирекції «Укрпошти» Сергій Калій та голова Ужгородського відділення Закарпатського обласного товариства філателістів ім. Ф. Фекете Микола Дудник.

Марка із зображенням Августина Ворлошина та воїнів «Карпатської Січі». Фото надане автором

– Нинішня подія є знаковою, бо нею закарпатці ще раз вшановують героїв і видатних діячів історії краю, що пов’язана з проголошенням Карпатської України, – сказав Геннадій Москаль. Він наголосив, що пам’ятні марки і конверти надалі можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти», щоб оригінальним листом привітати своїх рідних і близьких. Водночас філателісти матимуть змогу поповнити свої колекції новими експонатами.

Відбулося також урочисте закриття регіональної виставки «Закарпатфіл-2019», під час якого оголошено переможців її конкурсної частини. За експонат «Історія пошти Закарпатської області із середини 19-го століття до 1945 року» гран-прі з врученням великої золотої медалі присуджено Роберту Медвецькому з Берегова. Золотих медалей удостоєні Дарій Серкез із Ужгорода за «Поштові штемпелі Чехословаччини на території Закарпаття у 1919-1939 роках» та Геннадій Будкевич з Мукачева, який представив експонат «Париж. 1900 рік. Неолімпійська Олімпіада».