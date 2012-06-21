Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Спецпогашення марок і конвертів, приурочених до 80-річчя проголошення Карпатської України і 145-річчя з дня народження її президента, Героя України Августина Волошина18 березня, в урочистій обстановці відбулося вчора в Ужгороді. На урочистостях побували голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, директор Закарпатської дирекції «Укрпошти» Сергій Калій та голова Ужгородського відділення Закарпатського обласного товариства філателістів ім. Ф. Фекете Микола Дудник.
– Нинішня подія є знаковою, бо нею закарпатці ще раз вшановують героїв і видатних діячів історії краю, що пов’язана з проголошенням Карпатської України, – сказав Геннадій Москаль. Він наголосив, що пам’ятні марки і конверти надалі можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти», щоб оригінальним листом привітати своїх рідних і близьких. Водночас філателісти матимуть змогу поповнити свої колекції новими експонатами.
Відбулося також урочисте закриття регіональної виставки «Закарпатфіл-2019», під час якого оголошено переможців її конкурсної частини. За експонат «Історія пошти Закарпатської області із середини 19-го століття до 1945 року» гран-прі з врученням великої золотої медалі присуджено Роберту Медвецькому з Берегова. Золотих медалей удостоєні Дарій Серкез із Ужгорода за «Поштові штемпелі Чехословаччини на території Закарпаття у 1919-1939 роках» та Геннадій Будкевич з Мукачева, який представив експонат «Париж. 1900 рік. Неолімпійська Олімпіада».