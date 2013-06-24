У провідних країнах повернення військових до життя у цивільному секторі відбувається цивілізовано й системно. Враховуючи цей досвід, Міністерство у справах ветеранів працює над створенням у нашій державі системи переходу з військової кар’єри на цивільну. І це один з важливих пріоритетів.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна провела робочу зустріч із представниками НАТО, де йшлося про основні стратегічні напрями роботи, зокрема створення системи переходу з військової кар’єри на цивільну.

Команда Мінветеранів презентувала представникам НАТО проєкт дорожньої карти переходу з військової на цивільну кар’єру. У ній передбачено заходи підготовки військовослужбовця до мирного життя за рік до того, які він звільниться з війська. Це стосується медичної та психологічної реабілітації, професійної перепідготовки. Для розроблення дорожньої карти відомство взяло за зразок карти переходу з військової на цивільну кар’єру США та Великої Британії.

«Створюємо з нуля систему переходу з військової кар’єри на цивільну, — розповіла Юлія Лапутіна. — Вона міститиме медичну і психологічну допомогу, освіту, здобуття цивільної професії. Мінветеранів уже уклало меморандуми з 22 закладами вищої освіти, спільно з якими допомагаємо захисникам перекваліфікуватися і здобути новий фах. Багато ветеранів, повертаючись із фронту, створюють власні підприємства, і сприяння цим процесам — один з пріоритетів міністерства».

Для опрацювання й урегулювання процесу переходу на законодавчому рівні з ініціативи Мінветеранів створено міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники всіх силових структур, міністерств оборони, охорони здоров’я, науки і освіти, соціальної політики, розвитку громад та територій, економіки.

Представник Міжнародного штату НАТО Марчін Кожієл запропонував запровадити системний підхід у співпраці з Мінветеранів і наголосив на готовності надавати необхідні поради й допомогу в усіх можливих заходах.

«Ми перебуваємо у процесі модернізації наших відносин з Україною, тому відкриті до співпраці за двома основними напрямами програми переходу з військової кар’єри на цивільну: консультацій та адвокацій і підтримки розвитку інституційних спроможностей Мінветеранів», — заявив Марчін Кожієл.

А ще Мінветеранів працює над створенням сучасних регіональних центрів медичного забезпечення та психологічної реабілітації для військовослужбовців і ветеранів війни.

«Хочемо пріоритезувати питання психологічної та медичної реабілітації для захисників України. Наша система має пострадянську інерцію — від початку війни досі не створено єдиної системи реабілітації для захисників. Однак 13 жовтня вийшов указ Президента, яким передбачено створення у 2023 році сучасних реабілітаційних центрів у кожній області, які надаватимуть послуги ветеранам», — цитує слова Юлії Лапутіної пресслужба Мінветеранів. Міністр наголошує: дуже важливо, що держава активно реалізовує ветеранську політику.