Днями Всеукраїнська асоціація громад за підтримки Програми USAID АГРО презентувала новий інструмент швидкої правової допомоги для захисту права власності в умовах ринку землі.

Отже, зателефонувавши (044) 585-90-10, громадяни, які постраждали від незаконного заволодіння їхніми землями, можуть поскаржитися на це працівникові гарячої лінії. Далі механізм передбачає, що адвокат за отриманою інформацією готуватиме відповідну допомогу. А загалом у межах програми «Антирейдерська платформа» заплановано створити мережу параюристів в громадах і таких адвокатів по всій країні. Про це йшлося під час круглого столу «Громадська антирейдерська платформа. Презентація та обговорення заходів протидії рейдерству та захисту права власності в умовах ринку землі».

«Ризики рейдерства досі не подолано, тому ми започатковуємо програму боротьби з рейдерством. 766 таких випадків було зафіксовано в 2019 році, і ми зрозуміли, що потрібно вести боротьбу. Зараз 42% малого і середнього бізнесу стикаються з корупцією в земельних відносинах», — заявив Сергій Кубах, керівник напряму земельної реформи Програми USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».

Пріоритетом «Антирейдерської платформи» є вдосконалення правової системи, інституційної структури протидії рейдерству, правозахисних практик і сприяння широкій громадській протидії. Адже саме тиск громадськості і висвітлення рейдерства допомагав навіть у найважчих ситуаціях.

«Очікування ринку землі викликало занепокоєння в людей, що вони можуть втратити землю. До цього були передумови — необізнаність і низька правова грамотність самих громадян або відверта халатність чи корумпованість посадових осіб. Ми стикалися з випадками, коли навіть вбивали власника господарства, щоб заволодіти його землею. Досвід показав, що коли є реакція громадськості і правоохоронців, ці справи можна вирішити і повернути господарства, хоч у деяких випадках суди тривають і досі», — розповів виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник.

Досі з рейдерством в Україні боролись чимало організацій, але робили це кожен окремо. Тепер слід об’єднати зусилля. Свою підтримку ініціативі «Антирейдерська платформа» висловлюють і в уряді.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Дзьоба наголошує: «Мінагрополітики готове долучитись до ініціативи протидії рейдерству. Ми завжди готові до співпраці з громадами».

«Стан безпеки державних реєстрів два роки тому і стан безпеки держреєстрів нині дуже відрізняються. Ми докладали всіх зусиль, щоб ринок землі було запроваджено в безпечних умовах, і можемо сказати, що з 1 липня не отримали жодної скарги на дії державних реєстраторів. Ми впевнено заявляємо, що з відкриттям ринку землі збільшення рейдерського захоплення земель не відбулося. Мін’юст готовий до співпраці», — додав керівник Офісу протидії рейдерству Мін’юсту Віктор Дубовик.

Зі свого боку Держгеокадастр демонструє повну відкритість і щодня публікує детальну інформацію про все, що відбувається на ринку землі. Тепер можна по кожній ділянці побачити ті правочини, які вчиняють з нею. «Ми сподіваємось, що такий моніторинг дасть змогу оперативно відреагувати, якщо буде підозра на рейдерське захоплення», — переконує перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»