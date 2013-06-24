Пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” передбачає, що громадянин, якому оформлено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, поінформувати про це орган Пенсійного фонду України.

Зокрема, необхідно повідомити про:

• зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

• зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

• зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

• здійснення одноразової покупки на суму понад 50 тисяч гривень, а також придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

• набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу (нерухомість розташована в сільській місцевості на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її набуття орган Фонду потрібно);

• здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень (варто зазначити, що ці операції сумуються, тобто йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тисяч гривень за 12 місяців);

• отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім’ї одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання);

• відкриття депозитного банківського рахунку (рахунків) на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбання облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

• настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла (призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім’ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів).

Громадяни, яким призначено житлову субсидію і які проживають на окупованій території, чи в зоні активних бойових дій, у період дії воєнного стану можуть не повідомляти про такі зміни. Вони зобов’язані повідомити про зазначені обставини протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні.

Пресслужба Пенсійного фонду